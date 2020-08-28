Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!

Habertürk televizyonu, 8'inci ve 12'inci sınıfların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen 'MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu' şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen 'MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu' şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır.

21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

