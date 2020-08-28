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Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 15:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. 8'inci ve 12'inci sınıflar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağı iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " 21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir" denildi.

Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!

Habertürk televizyonu, 8'inci ve 12'inci sınıfların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen 'MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu' şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen 'MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu' şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır.

21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Çok yanlış bir karar. Şayet o sınıflarda okuyan çocuğum olsaydı kesinlikle göndermezdim.
Gönderseniz sağlığa zararı var, göndermeseniz geleceğine
Eğitim resmen çöküyor..
Özel okullarda zaten yüz yüze eğitim görüyorlar. Parası olup özel okula gönderenin tuzu kuru.
Ne alaka ya , 2 cocugumda ozel okulda 2 side evde oturuyor. Okulu acmadilar tabletten ders gosteriyorlar. Acildigindada yollamiyacagim. Kafadan atarak yorum yapmayin.
Herşeyin hayırlısı olsun inşallah
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