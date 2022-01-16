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  4. SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yarıyıl tatili için yeni karar! Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ilk kez uygulanacak

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yarıyıl tatili için yeni karar! Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ilk kez uygulanacak

16.01.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarıyıl tatili için flaş bir karara imza attı. 22 Ocak-6 Şubat tarihlerindeki iki haftalık yarıyıl (sömestr) tatilinde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) aktif hale getirilecek. İlk kez kullanılacak uygulamayla birlikte öğretmenler hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacak. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak ve internet üzerinden istenilen yerden katılım sağlanılacak.

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yarıyıl tatili için yeni karar! Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ilk kez uygulanacak

Son dakika: Yarıyıl tatili için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk kez uygulanacak yeni bir karar aldı. Çalışmalarda sona gelen MEB, 22 Ocak-6 Şubat tarihlerindeki iki haftalık yarıyıl (sömestr) tatilinde öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı hazırladı. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) oluşturan Bakanlık, öğretmenlerin 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında kendileri için hazırlanmış olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabileceklerini duyurdu.

SON DAKİKA | MEB DUYURDU! YARIYILDA ÖBA DEVREYE GİRECEK

ÖBA'da seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

ÖBA'DA SEMİNERLERE KATILIM ZORUNLU MU?

Seminerlere ÖBA platformu www.oba.gov.tr’dan giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecekler. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere “seminer katılım belgesi” MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

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ÖBA'DA 9 FARKLI KONUDA EĞİTİM İMKANI

Bu dönemde erişime dokuz farklı konuda eğitim imkanı sağlandı: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kaydetti:

“Daha önce de açıkladığım gibi bu dönem odaklandığımız konuların başında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi yer almaktadır. Bu kapsamda çok boyutlu adım atıyoruz. Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 134 artarken bu artışla son on yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre öğretmen başına eğitim saati, 2020 yılında 41,6 saat iken bu oran 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.”

(İHA)

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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