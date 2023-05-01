Son dakika | 'Benim milletim teslim etmez' diyerek yüklendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Yazıklar olsun"

Son dakika haberi: Ankara'da Milli Muharip Uçak (MMU), ANKA-3, HÜRJET, ATAK-2 ve GÖKBEY helikopterinin ilk kez bir arada sergilendiği “İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı” düzenleniyor.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici, DSP lideri Önder Aksakal da katılıyor.



Milli Muharip Uçak

İŞTE MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN ADI! "İSİM BABASI DEVLET BEY"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre Milli Muharip Uçak (MMU) "KAAN" adını aldı. Erdoğan, "KAAN"ın isim babasının ise MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu ifade etti.

"TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNİ DAHA YAŞIYORUZ"

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerden birini daha yaşıyoruz. Son aylarda ardı ardında savunma sanayiinde milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. Artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda her alanda varız.

"KANDİL'DEN DESTEK ALIP CUMHURBAŞKANI OLACAK, BENİM MİLLETİM BU ÜLKEYİ TESLİM ETMEZ"

Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri, başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil'in desteğiyle beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı bu ülkeyi teslim etmez!

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bölücü örgütün elebaşılarına yönelik başarılı operasyonlarımız zaten uzun bir süredir devam ediyor. Önceki gün DEAŞ'ın sözde lideri el-Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımızla, silahlı kuvvetlerimizle terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz.

HAYALLERİNDEN UYANDIRMAYA TEK BAŞINA KAAN VE HÜRJET BİLE YETER"

"Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları da suyun öte tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına KAAN ve HÜR JET bile yeter. Bugün buradaki gurur ve coşku birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize. Demek ki doğru yoldayız.

