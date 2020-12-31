SON DAKİKA: Milli Piyango büyük ikramiye rakamları 2021... Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2021 amorti rakamları!

Son dakika Milli Piyango 31 Aralık 2020 çekiliş sonuçları araştırılıyor. Heyecanla beklenen 31 Aralık Milli Piyango çekilişi bugün açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bugün saat 14:30 itibari ile başladı ve gece geç saatlere kadar devam etti. Binlerce vatandaş aldıkları bilete büyük ikramiye çıkacak mı heyecanla beklerken Milli Piyango bilet sorulama ekranında yoğunluk yaşandı. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi sorgulama ekranından sonuçları öğrenebilecek olan bilet sahipleri merakla 31 Aralık 2020 Milli Piyango sonuçları öğrenme ekranını sorguluyor. 100 milyon TL kazanan numara: 9 8 8 4 7 5 7 olarak açılandı.

100 milyon TL'lik Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 9-8-8-4-7-5-7 numaralı bilete çıktı.

Büyük ikramiye çeyrek bilete ve Manisa Akhisar ilçesinden bilet alan talihliye çıktı.

2021 Yılbaşı Çekilişi amorti rakamları ise; 0 ve 5 olarak açıklandı.

2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 yılını uğurlarken yeni yıla zengin olma hayaliyle girmek isteyen vatandaşlar büyük umutlarla Milli Piyango biletleri aldılar. Bir yandan yeni yıla giriş kutlamaları yapan vatandaşlar öte yandan da 31 Aralık 2020 Milli Piyango sonuçları öğrenme ekranınından Yılbaşı Özel Çekilişi'ni araştırıyor. Bugün öğleden sonra saat 14:30'da başlayan büyük çekişte ilk rakamlar belli oldu. Milyonlarca bilet alan vatandaş, büyük ikramiye sonuçlarını bekliyor. Tüm Türkiye büyük ikramiye kime çıktı, büyük ikramiye hangi şehire çıktı araştırması yapıyor. Yeni yıl kutlarken sabırsızlığın arttığı şu dakikalarda 2021 Milli Piyango bilet sorgulama linki ziyaret ediliyor. Milli Piyango büyük ikramiye çekiliş sonuçları saat 23:00 itibari ile açıklanmaya başlandı.