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  4. SON DAKİKA: Milli Piyango büyük ikramiye rakamları 2021... Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2021 amorti rakamları!

SON DAKİKA: Milli Piyango büyük ikramiye rakamları 2021... Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2021 amorti rakamları!

31.12.2020 23:07 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA: Milli Piyango büyük ikramiye rakamları 2021... Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2021 amorti rakamları!

2021 Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2020 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları açıklanarak 100 milyon TL'lik ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Binlerce 2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi sorgulama ekranından, bilet sorgulama yaparak sonuçları öğrenebilecek. Peki 2021 amorti rakamları belli oldu mu? İşte 2021 büyük ikramiye kazanan numaralar...

Son dakika Milli Piyango 31 Aralık 2020 çekiliş sonuçları araştırılıyor. Heyecanla beklenen 31 Aralık Milli Piyango çekilişi bugün açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bugün saat 14:30 itibari ile başladı ve gece geç saatlere kadar devam etti. Binlerce vatandaş aldıkları bilete büyük ikramiye çıkacak mı heyecanla beklerken Milli Piyango bilet sorulama ekranında yoğunluk yaşandı. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi sorgulama ekranından sonuçları öğrenebilecek olan bilet sahipleri merakla 31 Aralık 2020 Milli Piyango sonuçları öğrenme ekranını sorguluyor. 100 milyon TL kazanan numara: 9 8 8 4 7 5 7 olarak açılandı.

100 milyon TL'lik Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 9-8-8-4-7-5-7 numaralı bilete çıktı.
Büyük ikramiye çeyrek bilete ve Manisa Akhisar ilçesinden bilet alan talihliye çıktı.

2021 Yılbaşı Çekilişi amorti rakamları ise; 0 ve 5 olarak açıklandı.

2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 yılını uğurlarken yeni yıla zengin olma hayaliyle girmek isteyen vatandaşlar büyük umutlarla Milli Piyango biletleri aldılar. Bir yandan yeni yıla giriş kutlamaları yapan vatandaşlar öte yandan da 31 Aralık 2020 Milli Piyango sonuçları öğrenme ekranınından Yılbaşı Özel Çekilişi'ni araştırıyor. Bugün öğleden sonra saat 14:30'da başlayan büyük çekişte ilk rakamlar belli oldu. Milyonlarca bilet alan vatandaş, büyük ikramiye sonuçlarını bekliyor. Tüm Türkiye büyük ikramiye kime çıktı, büyük ikramiye hangi şehire çıktı araştırması yapıyor. Yeni yıl kutlarken sabırsızlığın arttığı şu dakikalarda 2021 Milli Piyango bilet sorgulama linki ziyaret ediliyor. Milli Piyango büyük ikramiye çekiliş sonuçları saat 23:00 itibari ile açıklanmaya başlandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

AMORTİ RAKAMLARI 2021 NEDİR?

2021 Milli Piyango çekilişinde en çok merak edilen konulardan birisi de amorti rakamlarının kaç olduğu sorusunun cevabı oldu. Milyonlarca kişi aldıkları biletin parasını amortiyle geri alabilme şansı yakalıyor. Amorti rakamları Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne katılmak için alınan biletin son rakamına deniyor. Yılbaşı çekilişinde 2 adet amorti rakamı çekiliyor. Bu rakamlardan birisi biletinize çıktıysa amorti kazanmış oluyorsunuz.

2021 Yılbaşı Çekilişi amorti rakamları ise; 0 ve 5 olarak açıklandı.

2021 AMORTİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bugün saat 23:00'dan sonra yapılacak olan büyük ikramiye çekilişi ile amorti çekilişi de yapılacak. Biletinizin son rakamlarından birisine amorti çıkmışsa bunu bir de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan "bilet sorgulama " ekranından öğrenmeniz mümkün. Ayrıca Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan sıralı tam listeden de amorti rakamlarını sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamıyla bitirdikten sonra kazanan numaralar sıralı bir şekilde elektronik ortama aktarılacak. Sona bırakılan büyük ikramiye çekilişi ile birlikte amorti çekilişi yapılacak. Bu gece 23:00'da başlayan çekilişin bitmesinin ardından Milli Piyango Sorgulama Ekranı'nın birkaç saat içinde açılması bekleniyor.

AMORTİ BİLET NE KADAR KAZANDIRIR 2021?

2021 yılına girerken en çok merak edilen konulardan birisi de amortinin ne kadar kazandırdığı oldu. Yılbaşı Özel Çekilişi için aldığınız biletin ücreti ne ise biletinize amorti çıktığında o parayı geri almış olursunuz.

2021 AMORTİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Amorti nasıl hesaplanır araştırılırken, Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği amorti rakamlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

2021 TAM BİLET AMORTİ KAZANINCA : 100 TL

2021 YARIM BİLET AMORTİ KAZANINCA : 50 TL

2021 ÇEYREK BİLET AMORTİ KAZANINCA: 25 TL

AMORTİ BİLETİN PARASI NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı MP biletine amorti çıkan vatandaşlar, amorti paralarını biletlerini geri vermek karşılığında sokakta Milli Piyango satışı yapan kişilerden ya da Milli Piyango bayilerinden alabilir. Amorti parasını alabilmek için, 2021 yılı yılbaşı Milli Piyango biletinin, kurumun bilet geri alma kurallarına uygun olması gerekir.

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