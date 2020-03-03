Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nun kapalı oturumunun ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'de bir saldırı olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "1 şehidimiz olduğunu öğrendik" yanıtını verdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Akar'ın açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020



