Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım." ifadelerini kullandı.
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