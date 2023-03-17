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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar

17.03.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta düzenlenen "18 Mart Şehitler Günü Töreni"nde konuşuyor.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım." ifadelerini kullandı.

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