Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim herhangi bir şekilde kimyasal silah kullanmamız kesinlikle söz konusu değil. Değerler manzumesi açısından bizim böyle bir şey düşünmemiz, böyle bir şey yapmamız kesinlikle söz konusu değil. Bir de sivillere zarar verilmesi hususu var. Ben bunu övünerek söylüyorum TSK'nın bütün personeli bu düşünceleri paylaşıyor. Biz asil milletimize yaraşır bir şekilde gerek planlamada gerekse uygulama sadece ve sadece teröristleri hedef almaktayız. Bunun dışında masum insanlara zarar verilmemesi için elimizden gelen gayreti gösterdik göstermeye devam edeceğiz. Biz insanları ikiye ayırıyoruz. Teröristler ve diğerleri." ifadelerini kullandı.

Son durumu paylaşan Bakan Akar Rasulayn'dan 125 aracın çıktığını ve 30 ihlal yapıldığını söyledi.

