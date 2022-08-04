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  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Ukrayna'dan 3 gemi yola çıkıyor

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Ukrayna'dan 3 gemi yola çıkıyor

04.08.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor." dedi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Ukrayna'dan 3 gemi yola çıkıyor

Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, AA muhabirinin görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.

BİR GEMİ İSTANBUL'DAN UKRAYNA'YA GİDECEK

Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul'daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar tahıl
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