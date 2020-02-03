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  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harekat Merkezi’nde birlik komutanlarıyla toplandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harekat Merkezi’nde birlik komutanlarıyla toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi’nde birlik komutanlarıyla toplandı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harekat Merkezi’nde birlik komutanlarıyla toplandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim güçlerinin İdlib'de Türk askerine yönelik saldırısı sonrası sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanları ile bir araya geldi.

BAKAN AKAR GEREKLİ TALİMATLARI VERDİ

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, burada sınır birliklerinin komutanlarından bilgi aldı. İlgili kurum temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda ayrıntılı brifing alan Akar, gerekli talimatları verdi. Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Harekat Merkezi Hulusi Akar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
idlibe esada büyük bir operasyon hazırlıgıdır BAZI ARKADAŞLAR SURİYELİLER BURDA OTURUYOR BİZİM ASKERİMİZ ŞEHİT OLUYOR DİYOR MESELE SURİYE DEĞİL MESELE TÜRKİYE
yakın la şu rejimi. O b lgede nekadar rejim varsa yerin dibine gömün
durup dururken dersiz başımıza dert aldık dış politikada yanlış kararlar türkiyeyi savaşın eşiğine getirdi
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