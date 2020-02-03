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  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son durumu açıkladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 19:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırının ardından 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve 76 rejim mensubu askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son durumu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır" dedi.

İşte Bakan Akar'ın açıklamaları:

54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir

İdlib'de her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib rejim İdlib'deki son durum

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hımm inş.
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