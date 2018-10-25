Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Bu tehditlerin engellenmesi için gayret gösterildiğini, bunun şartları olduğunu dile getiren Akar, bu şartların ortaya konulduğunu, çeşitli ülkelerle temasa geçildiğini ancak istenen cevapların alınamadığını anlattı. Akar, temasa geçilen ülkeler arasında ABD ile Fransa-İtalyan ortaklığı bulunduğunu hatırlattı.

Akar, S-400'ün savunma meselesi olduğunun altını çizerek, Türkiye'ye ve Türk milletine karşı ciddi şekilde hava ve füze tehdidi bulunduğuna işaret etti.

Hulusi Akar, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, gelip görevlerinin başına geçecekler" diye konuştu.

Bunun sonucu olarak Rusya ile anlaşmanın imzalandığını, takvimin başladığını vurgulayan Akar, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, burada gelip görevlerinin başına geçecekler." dedi.

Sistemin kurulacağı yerlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yoğun bir şekilde hava ve füze tehditlerine karşı değerlendirme yaptığını, değerlendirme sonuçlarına göre sistemlerin uygun yerlere konuşlandırılacağını söyledi.

HULUSİ AKAR: S-400'LER NATO SİSTEMİNDEN BAĞIMSIZ KULLANILACAK

Sistemin NATO sisteminden tamamen ayrı şekilde ve bağımsız kullanılacağını aktaran Akar, "ABD'nin veya NATO'nun endişelerini yersiz buluyoruz. Burada hiçbir şekilde ABD veya NATO sistemlerine tacizin olmasına, herhangi bir rahatsızlık verilmesine de müsaade etmeyiz. Bu bir tercih meselesi değil bu bir zorunluluktu." diye konuştu.

