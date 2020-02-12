HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 23:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları sürüyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katılan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta, Atina’da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı, diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının öneminin vurgulandığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: İkramiye üçe bölündüSayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: İkramiye üçe bölündü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: Kabul edilemez

Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: Kabul edilemez

Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün cezası belli oldu

Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün cezası belli oldu

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti ilçe başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

AK Partili ilçe başkanı hayatını kaybetti

12 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

12 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: İkramiye üçe bölündü

Kahramanmaraş'a 3 yıl aradan sonra kar yağdı

3 yıl sonra kar yağdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde isyan ettiren görüntü

İsyan ettiren görüntü!

Denizli'de trafik magandaları dehşet saçtı! Otomobilin önünü kesip bıçak ve pompalı tüfekle saldırdılar

Trafik magandaları dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.