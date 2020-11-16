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  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

16.11.2020 22:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Habur Çayı’nda suya kapılarak ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Silopi’de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı’nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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