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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 askerin yaralandığını, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın-el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
başlarım meşru mudafasina ver reis talimatı alalım şu suriyeyi artık
alçaklara güvenmeyin
cevap vermeyin kardesim vurun şamdan ses gelsin
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