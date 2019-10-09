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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:25 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığı fırat kalkanı harekatı Zeytin Dalı Harekatı Barış Pınarı Harekatı

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