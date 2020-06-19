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  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSÜ sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştığı iddialarıyla ilgili açıklama

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSÜ sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştığı iddialarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 21:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSÜ sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştığı iddialarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı yayın organlarında 14 Haziran 2020 tarihinde icra edilen Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar yer almaktadır. Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının bütün aşamalarının planlama ve icrası ÖSYM Başkanlığınca yapılmakta, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi hususlarda herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde COVID-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir" denildi.

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