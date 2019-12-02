Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO ile ilişkiler konusunda kritik açıklamalar geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür.

NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır.

Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir.

TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır.

Türkiye, yasa dışı göçün engellenmesi maksadıyla Ege’de yürütülen NATO faaliyetiyle yasa dışı göçün büyük oranda azalmasında en büyük pay sahibidir.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN NATO AÇIKLAMASI

Güvenlik kaynaklarından da Türkiye-NATO ilişkilerine dair önemli açıklamalar yapıldı.

Açıklamada şunlar söylendi:

(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil.

NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir"

Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye verdiği katkılarla NATO’nun tam merkezindedir.

Ayrıntılar gelecek...

