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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak devriye' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 16:09 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapım patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Şu ana kadar 400'den fazla mayın ve El Yapımı Patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak devriye' açıklaması

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. Ortak devriye 4 saat sürdü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştirdi.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

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MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tel Abyad'da Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet Roket tespit edilmiştir.

Soçi mutabakatı kapsamında, ilk devriye faaliyeti bugün 12.00 itibarıyla başlamış ve hali hazırda devam etmektedir. Devriye, Resulayn’ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı’nın 30 kilometre batısında kalan bölgede 1 insansız Hava Aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.

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Milli Savunma Bakanlığı Son dakika ortak devriye

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