Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından dikkat çeken F-35 açıklaması

MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD ile devam eden F-35 görüşmeleri için, "İlk toplantı Ankara’da 27 Ekim’de yapıldı. İkinci toplantı için ABD tarafından bu ay içinde davet bekliyoruz." açıklaması yapıldı.

Bakanlık devam eden operasyonlarla ilgili, "1 Ocak’tan itibaren 5’i büyük, 13’ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2022’de İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiştir. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 296 şahıs yakalanmıştır. Yunanistan, 2022 yılında askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri Statüdeki Adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'IN SON DURUMU

MSB kaynakları Milli Savunma Bakar'ın sağlık durumuyla ilgili, "Durumu çok iyi, hafif semptomlarla hastalığı atlatıyor. Şu anda gerekli tedbirler alınarak faaliyetlerini uzaktan sürdürüyor." açıklamasını yaptı.

Kaynalar tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşeni yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Hem Ukrayna hem Rusya ile iyi ilişkilere sahip Türkiye, NATO üyesi olarak da sorumluluklarını yerine getiriyor." denildi.



