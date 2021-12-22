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Son dakika: Milyonlarca kişiye sokağa çıkma yasağı! Her evden sadece bir kişi çıkabilecek

22.12.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Çin artan vakalardan sonra yeni tedbirler almaya başladı. 13 milyon insanın yaşadığı Şian kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karara göre her evden sadece bir kişi dışarı çıkabilecek.

Son dakika: Milyonlarca kişiye sokağa çıkma yasağı! Her evden sadece bir kişi çıkabilecek

Çin'in Şian kentinde, son günlerde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle 13 milyondan fazla kişiye sokağa çıkma yasağı getirildi.

BBC'nin haberine göre, bugün ilan edilen yeni Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla her evden sadece bir kişiye dışarı çıkma imkanı tanındı.

ULAŞIMA DA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının yanı sıra uzun mesafeli otobüs ve uçak seyahatleri durduruldu, otoyollara kurulan noktalarda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı.

Kamu çalışanlarıyla beraber fiziki olarak iş yerinde bulunması zorunlu olmayan kişilere evden çalışma çağrısı yapıldı.

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PEŞ PEŞE YASAKLAR

9 Aralık'tan bu yana 143 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Şian'da yetkililer, spor salonları, eğlence mekanları, sinema salonları gibi iç mekan etkinliklerinin geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.

Çin'de hayata geçirilen "Sıfır Kovid-19" uygulaması uyarınca, vaka sayısında artış görülen kentlerde geniş kapsamlı test ve aşılama gibi tedbirler alınıyor.

Pekin yönetimi, şubatta başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde salgınla ilgili ciddi tedbirler alıyor.

Çin'de şimdiye kadar 100 bin 544 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Çin
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