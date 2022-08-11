SON DAKİKA: Milyonları etkileyen KPSS skandalı sonrası dikkat çeken karar! Tamamen silinecek...

KPSS soruşturmasında son perde! Son dakika bilgisine göre ÖSYM'nin KPSS soru havuzu tamamen silinecek. Soruşturma diğer eğitim kurumlarını da kapsayacak biçimde genişletiliyor. Yüzbinlerce soru mercek altına alındı.
NTV'nin aktardığı habere göre KPSS soru havuzundaki tüm sorular silinecek. Devlet Denetleme Kurulu tüm dikkatleri o üç soruya çevirdi. Yediiklim Yayınevi'nin Türkiye genelinde yapılan deneme sınavlarında çıkan 3 soru KPSS'deki sorularla aynı çıkmıştı.
Müfettişler inceleme sürerken ilk kararlarını verdi. Soruları hazırlayan uzmanların yerlerine yeni kişiler görevlendirilecek. Ayrıca ÖSYM soru havuzunun tamamı silinecek.
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