SON DAKİKA: Milyonların gözü Milli Piyango sonuçlarında! 2022 Milli Piyango Sorgulama nasıl yapılır? Canlı yayında Yılbaşı özel çekilişi başladı...

Milli Piyango sorgulama başladı! Az önce merakla beklenen Milli Piyangı Yılbaşı Özel 2022 çekilişine start verildi. Tam sıralı kazandıran numaralar, özel çekilişli liste ilerleyen saatlerde belli olacak. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinin başlamasıyla birlikte 'Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman' sorusu da en çok aranan konu başlıkları arasında...

SON DAKİKA: YILBAŞI ÖZEL 2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMİ...

Merakla beklenen Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi başladı! Kanal D ekranlarından yayınlanan çekilişte ilk olarak 12 bin TL ve 12 milyon TL'lik ikramiyenin talihlileri belli olacak. 12 milyon TL kazandıran numaralar birazdan belli olacak. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ne zaman çekilecek?

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN - HIZLI SIRALI MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Son dönemde Milli Piyango biletlerine ilginin geçen senelere göre düştüğü iddia edilmişti. Öğle saatlerinden sonra Milli Piyango Sorgulama sayfalarına olan ilgi arttı. Türkiye'nin takip ettiği büyük ikramiye için 2022 Milli Piyango Bilet Sorgulama sayfasını takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

120 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE SAAT 23:00'TE BELLİ OLACAK!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Milli Piyango çekilişi saat 17:00'de başladı. 12 bin TL ve 12 milyon TL'lik ikramiyeler belli olacak. Daha sonra 18:30'da 6 bin TL'lik ikramiye sahibini bulacak. Saatler 23:00'ü gösterdiğinde ise 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti numaraları açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO CANLI İZLE

