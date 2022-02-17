HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Milyonluk otomobilleri taşıyor! Devasa gemi okyanusta sürüklenmeye başladı

Son dakika: Milyonluk otomobilleri taşıyor! Devasa gemi okyanusta sürüklenmeye başladı

17.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden ve ABD'ye lüks otomobil taşıyan 22 kişi mürettebatlı 200 metrelik devasa kargo gemisi Atlas Okyanusu'nda sürüklenmeye başladı. Gemide çıkan yangın sonucu mürettebatın helikopterlerle kurtarıldığı öte yandan geminin mürettebatsız bir şekilde okyanusta sürüklendiği bildirildi.

Son dakika: Milyonluk otomobilleri taşıyor! Devasa gemi okyanusta sürüklenmeye başladı

Son dakika... Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki büyük yük gemisinin, Atlas Okyanusu'nda başıboş bir şekilde sürüklendiği bildirildi.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Portekiz basınına açıklama yapan Portekiz Donanma Sözcüsü Jose Sousa Luis, 16 Şubat Çarşamba günü Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki büyük yük gemisinin ambarında yangın çıktığı için yardım istediğini, 22 kişilik mürettebatın helikopterle kurtarıldığını ve geminin yanar halde mürettebatsız seyrettiğini söyledi.

PORTEKİZ DONANMASI HAREKETE GEÇTİ

Felicity Ace gemisinin batma veya kirliliğine neden olma tehlikesi bulunup bulunmadığının araştırılması için Portekiz donanmasından bir geminin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Diğer yandan Felicity Ace'in Atlas Okyanusu üzerindeki Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nda bir limana çekilmesi için geminin sahibi firmanın bir yol bulmaya çalıştığı belirtildi.

LÜKS ARAÇLARI TAŞIYORDU

Portekiz basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Daisville Limanı'na varmak için Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden büyük yük gemisinde, Porsche ve başka diğer marka arabaların bulunduğu kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...

Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...

Son seçim anketi ezberleri bozdu! Akşener'den büyük sürpriz

Son seçim anketi ezberleri bozdu! Akşener'den büyük sürpriz

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

İlginizi Çekebilir

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

İnanılmaz faydalarını öğrendikten sonra daha fazla seveceksiniz

İnanılmaz faydalarını öğrendikten sonra daha fazla seveceksiniz

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.