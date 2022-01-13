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Son dakika! Minik Ayşenur'un ölümünde yeni detaylar: Babası başkası çıktı, anne ve dayı tutuklandı

13.01.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Dehşete düşüren olay Burdur'da yaşandı. 3 yaşındaki Ayşenur, annesi tarafından ölü bulunmuş, olayın ardından anne Kader K. ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alınmıştı. Dayı Hızır Tunç, ilk ifadesinde minik Ayşenur'a tekme attığını itiraf ederken, anne ile birlikte tutuklanmıştı. Olay sonrası Ayşenur'un babası, annesi ve anneannesinin ikinci eşinden DNA örneği alınacağı öğrenildi. Öte yandan nüfus kayıtlarına göre Ayşenur’un babası, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan K. çıktı.

Son dakika! Minik Ayşenur'un ölümünde yeni detaylar: Babası başkası çıktı, anne ve dayı tutuklandı

Son dakika haberine göre Burdur'da yaşanan acı olaydan peş peşe yeni detaylar geldi. 3 yaşındaki Ayşenur, annesi tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Olay sonrası anne ve dayı da gözaltına alın. Ayşenur'un dayısı Hızır Tunç Ç., emniyetteki ifadesinde Ayşenur'a tekme attığını itiraf etti. Anne Kader K. ve dayı daha sonra tutuklandı. Minik Ayşenur'un babaannesi ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü. Olayla ilgili ortaya çıkan bir başka detayda ise Ayşenur'un babası bir başkası çıktı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA I Burdur'da minik Ayşenur'un ölümünde korkunç itiraf! Babaannenin iddiaları...SON DAKİKA I Burdur'da minik Ayşenur'un ölümünde korkunç itiraf! Babaannenin iddiaları...

Burdur’da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine anne Kader K.’nİn ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., gözaltına alındı.

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TEKME ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Dayı Hızır Tunç Ç., emniyetteki ifadesinde, Ayşenur’un gece ses çıkartarak gürültü yaptığını ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli, anneanne Yüksel K., ise tanık sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan anne Kader K., ve Ayşenur’u dövdüğünü itiraf eden dayı Hızır Tunç Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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DNA ÖRNEKLERİ ALINACAK

Kader K., ve Ayşenur’un babası olduğunu belirten ve bir süre Kader K., ile dini nikahlı evli kalan Erdi Karadeniz’den DNA örneği istendi.

BABASI, BAŞKASI ÇIKTI

Davada ilginç bir gelişme yaşanarak, anneannenin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık’tan da DNA örneği istendi. Nüfus kayıtlarına göre minik Ayşenur’un babası, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur
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