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Son dakika! Minik Yunus Emre'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Abisi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bursa'nın Gürsu ilçesinde ilaçlama tankerinde ölü bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ağabeyi gözaltına alındı. 17 yaşındaki abinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındığı, kavga sırasında kardeşini ilaç tankerine attığı öne sürüldü.

Son dakika! Minik Yunus Emre'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Abisi gözaltında

Kumlukalan Mahallesi'nde çocukları Yunus Emre A.'dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu uzun süre aradı ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

Çocuğun evinin avlusunda aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde hareketsiz yatan Yunus Emre'yi fark etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tankerden çıkarılan Yunus Emre'nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tanık olarak ifadesine başvurulan çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A'nın, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındığı, kavga sırasında kardeşini ilaç tankerine attığı öne sürüldü. (AA)

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