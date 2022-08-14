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  4. Son dakika: Mısır'da kilisede feci yangın! Onlarca kişi yaşamını yitirdi

Son dakika: Mısır'da kilisede feci yangın! Onlarca kişi yaşamını yitirdi

14.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mısır'daki bir kilisede yangın çıktı. Yangın nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun çocuk olmasından endişe ediliyor.

Son dakika: Mısır'da kilisede feci yangın! Onlarca kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: Mısır'ın Giza vilayetindeki kilisede çıkan yangında 41 kişi ölürken çok sayıda kişi ise yaralandı.

Giza'ya bağlı İmbaba'daki Ebu Sifin kilisesinde ayin için 5 bin kişi toplandı. İzdihamın yaşandığı noktada elektrik yangını çıktı. Yangın onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

Yangın çıktığı sırada cemaatin dua etmeyi yeni bitirdiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürmeye çalışırken, Giza'da olay yerine düzinelerce ambulans sevk edildi.

Yerel basına göre, kilisenin içinde bir kreş olduğu için ölenlerin çoğunun çocuklar olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mısır kilise
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