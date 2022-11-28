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  4. SON DAKİKA | Ankara'dan Mısır ve Suriye ile ilgili dikkat çeken mesaj! 'Büyükelçi atanabilir' diyerek duyurdu

SON DAKİKA | Ankara'dan Mısır ve Suriye ile ilgili dikkat çeken mesaj! 'Büyükelçi atanabilir' diyerek duyurdu

28.11.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mısır'la normalleşme sürecini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Suriye'de muhaliflerle yürütülen süreçle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Mısır'a büyükelçi atanabileceğini duyuran Çavuşoğlu, Suriye için ise "Amacımız iç savaşı sonlandırmak. Anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak." diye konuştu.

SON DAKİKA | Ankara'dan Mısır ve Suriye ile ilgili dikkat çeken mesaj! 'Büyükelçi atanabilir' diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının yarın Bükreş’te yapılacağını hatırlatarak, “Çok sayıda ikili görüşme de olacak. Örneğin Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly’le görüşeceğiz. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla da yarın Bükreş’te üçlü formatta bir araya geleceğiz” ifadelerine yer verdi.

"DAHA ÇOK İSVEÇ’TE SIKINTILARIMIZ VAR"

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin “zamanı geldi” ifadesini anımsatarak, “Bazı olumlu adımlar atıldıysa da son üçlü görüşmede çalışmalara devam edilmesi kararı alındı. Bu şu demek: Muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani, henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da İsveç Başbakanına bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var” diye konuştu.

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Finlandiya ile ilgili sıkıntıların büyük olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, “Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var. Ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç” dedi.

"BÜYÜKELÇİ ATAMASI OLABİLİR"

Bakan Çavuşoğlu, Mısır’la normalleşme sürecindeki son duruma ilişkin gelen soruya, “Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda Büyükelçi ataması olabilir” yanıtını verdi.

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"MUHALİFLERLE SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ"

Suriye’de muhaliflerle sürecin nasıl yürütüleceği yönünde gelen soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, “Amacımız Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor. Amacımız anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak. Angajmanın bir ayağı da bu. Anayasa Komitesi tarafından bir ilerlemenin sağlanması lazım. Ama orada bir ilerleme yok” diye konuştu.

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(İHA)

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suriye Mevlüt Çavuşoğlu Mısır son dakika

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