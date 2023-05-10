Son dakika: MİT 4 teröristi yakaladı! Aralarında 'DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi' de var

Son dakika: MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.

Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

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