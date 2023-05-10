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  4. Son dakika: MİT 4 teröristi yakaladı! Aralarında 'DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi' de var

Son dakika: MİT 4 teröristi yakaladı! Aralarında 'DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi' de var

10.05.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Son dakika: MİT 4 teröristi yakaladı! Aralarında 'DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi' de var

Son dakika: MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.

Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
suriye DEAŞ MİT

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