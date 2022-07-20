Son dakika: MİT, PKK’lı terörist Savaş Çelik’i yakaladı

PKK’ya yönelik operasyonlarda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
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