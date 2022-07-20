HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: MİT, PKK’lı terörist Savaş Çelik’i yakaladı

Son dakika: MİT, PKK’lı terörist Savaş Çelik’i yakaladı

20.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK’ya yönelik operasyonlarda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Son dakika: MİT, PKK’lı terörist Savaş Çelik’i yakaladı

AYRINTILAR BİRAZDAN…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde köpek saldırısı! Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde köpek saldırısı!
İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!
Bir anda araç denize uçtu! Şok vites detayıBir anda araç denize uçtu! Şok vites detayı
Anahtar Kelimeler:
pkk MİT operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası

Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Bir il yıkıldı! Saatler sonra acı haber geldi

Bir il yıkıldı! Saatler sonra acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.