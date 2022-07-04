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  4. Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Kritik isim etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Kritik isim etkisiz hale getirildi

04.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son terör operasyonuyla terör örgütüne ağır darbe vurdu. Irak'ın kuzeyinde, Gara'da düzenlenen operasyonla PKK-HPG'li Hanım Demir'i etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesine önemli gelişme! MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

AA-20220704-28326859-28326856-MIT_PKKHPG_KONSEYI_UYESI_TERORIST_HANIM_DEMIRI_IRAKIN_KUZEYINDEKI_GARADA_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

MİT TAKİBE ALDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Demir, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde takibe alındı.

Örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yerinin tespit edilmesinin ardından Demir'e düzenlenecek operasyon için harekete geçildi. Demir ile beraberindeki PKK'lılar, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

TERÖRÜN "PLANLAYICISI"

Terörist Demir'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı öğrenildi.

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirlendi.

Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi.

Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde HPG konseyinin ve kadın yapılanması olan YJA-STAR konseyinin üyesiydi.

(AA)

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