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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Ramazan Güneş yakalandı

SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Ramazan Güneş yakalandı

28.02.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, PKK/KCK Özel Güç mensubu Soreş/Soreşger kod Ramazan Güneş’i örgüt tarafından “güvenli bölge” olarak görülen Irak/Süleymaniye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile Türkiye’ye getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Ramazan Güneş yakalandı

Son dakika haberine göre MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

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