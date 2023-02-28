SON DAKİKA | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Ramazan Güneş yakalandı

Son dakika haberi: MİT, PKK/KCK Özel Güç mensubu Soreş/Soreşger kod Ramazan Güneş’i örgüt tarafından “güvenli bölge” olarak görülen Irak/Süleymaniye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile Türkiye’ye getirdi.
Son dakika haberine göre MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.
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