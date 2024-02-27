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  4. SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Emine Seyid Ahmed öldürüldü

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Emine Seyid Ahmed öldürüldü

27.02.2024 09:55
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Son dakika haberi: MİT, terör örgütü YPG-YPJ’nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Azadi Derik kod adlı Emine Seyid Ahmed’i, Kamışlı’da etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Emine Seyid Ahmed öldürüldü

Son dakika haberine göre MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Azadi Derik kod adlı Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

AA-20240227-33821811-33821806-MIT_TEROR_ORGUTU_YPGYPJNIN_SOZDE_SORUMLULARINDAN_EMINE_SEYID_AHMEDI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2011 yılında katılan ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmed, takibe alındı.

AA-20240227-33821811-33821808-MIT_TEROR_ORGUTU_YPGYPJNIN_SOZDE_SORUMLULARINDAN_EMINE_SEYID_AHMEDI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

"Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA-20240227-33821811-33821809-MIT_TEROR_ORGUTU_YPGYPJNIN_SOZDE_SORUMLULARINDAN_EMINE_SEYID_AHMEDI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi.

AA-20240227-33821811-33821805-MIT_TEROR_ORGUTU_YPGYPJNIN_SOZDE_SORUMLULARINDAN_EMINE_SEYID_AHMEDI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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