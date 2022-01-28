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SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

28.01.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Sileman Şemo Yusuf'a yönelik nokta operasyon gerçekleştirdi. Yusuf'un aracının hedef alındığı operasyonda terörist etkisiz hale getirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerine yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde düzenlenen operasyonda örgütün sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, etkisiz hale getirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BULUNDUĞU ARAÇ HEDEF ALINDI

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi. PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı.

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ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
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