SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerine yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde düzenlenen operasyonda örgütün sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, etkisiz hale getirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Milli İstihbarat Teşkilatı’nca terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi. PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı.
Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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