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  4. SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Mehmet Akin etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Mehmet Akin etkisiz hale getirildi

30.11.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre MİT, Pençe operasyonlarının sürdüğü, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Harun Egid" kod adlı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Mehmet Akin etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de terör örgütü tarafından sabotaj eğitimi verilen terörist Mehmet Akin, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

AA-20231130-33066752-33066750-MIT_ASKERI_USLERE_SALDIRI_HAZIRLIGINDAKI_PKKKCKLI_TERORIST_MEHMET_AKINI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saklandığı belirlenen terörist, MİT'in önleyici nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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