SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Ahmet Gümüş etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan’ın da korumalığını yapan Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerine ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edilmişti.

AHMET GÜMÜŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye’den, sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylem ve tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye’de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak/Gare’de, Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları harekete geçti. Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak/Gare’de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İHA-AA

