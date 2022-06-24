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Son Dakika: MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi

24.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Raperin" kod adlı PKK'lı terörist Delal Azizoğlu'nun Kandil'den aldığı talimatla Süleymaniye'ye gittiği ve bu kentte bulunduğu tespit edildi.

Konumu belirlenen terörist Azizoğlu, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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AVRUPA'DAKİ YASA DIŞI EYLEMLERİ ORGANİZE EDEN İSİM

Delal Azizoğlu'nun 1992'de örgüte katıldığı, Diyarbakır kırsalında 8 yıl silahlı faaliyetlere iştirak ettiği, terör örgütünün Avrupa yapılanmasında yer aldığı öğrenildi. 2001 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de sözde Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen terörist Azizoğlu'nun, Avrupa’da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği belirlendi.

Teröristin, 2013’te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri de organize eden isim olduğu tespit edildi. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçilen teröristin, daha sonra Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi ve PKK’nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK’ın sözde yöneticisi olduğu, bir süredir örgüt adına Suriye'de faaliyette bulunduğu öğrenildi.

AA

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pkk MİT
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