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SON DAKİKA | MİT'ten Sincar'da PKK'ya nokta operasyon!

03.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar Askeri Kanat Sorumlusu ‘Çeko Pir’ kod adlı Saad Ali Bedel, MİT’in Irak Sincar’da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT'ten Sincar'da PKK'ya nokta operasyon!

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK’nın sözde Sincar askeri sorumlusu Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığı ve Sincar'da MİT'e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin elebaşılığını yaptığı belirlenen Ceko Pir kod adlı terörist Ali Bedel takibe alındı. Bedel'in Sincar'daki faaliyetlerini takip için özel ekip görevlendiren MİT, teröristin Yezidi halk ile iç içe yaşadığını tespit etti.

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Terörist Saad Ali Bedel'in, TSK'nın Musul'daki Başika üs bölgesine yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçildi. Bedel, MİT tarafından Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilirken, teröristin kalkan olarak kullandığı sivil halka zarar verilmemesi için üst düzey hassasiyet gösterildi.

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PKK/KCK-YBŞ Sincar sözde askeri sorumlusu olarak faaliyet gösteren Bedel'in, MİT'e karşı yürütülen faaliyetleri ve TSK'nın Başika/Gedu Üssü'ne yönelik saldırıları yöneten terörist olduğu bildirildi.

AA

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