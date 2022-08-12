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SON DAKİKA | MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi

12.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlenen operasyonda teröre büyük darbe vuruldu. MİT tarafından düzenlenen operasyonda İran asıllı terörist Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi

Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarını sürdüren MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde örgütün sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların talimatını veren terörist Rebani'nin Suriye'de bulunduğunu tespit etti.

Araştırmaların derinleştirilmesinin ardından operasyonu gerçekleştiren MİT, terörist Rebani ile beraberindeki sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu "Ruhaz Amude" kod adlı Mazlum Esat'ı etkisiz hale getirdi. Operasyona katılan ekip, daha sonra güvenli şekilde Türkiye'ye döndü.

PKK'NIN İRAN KOLU PJAK'DA DA GÖREV YAPTI

PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Rebani'nin, 2010'da örgütün İran kolu PJAK'ın sözde en üst yürütme organı "Koordinasyon Komitesi"nde sorumlu olarak görev yaptığı belirlendi.

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2014'te Irak'ın Kandil bölgesinde yapılan örgüt konferansının ardından sözde Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'nin kurucu eş başkanı olarak seçilen Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadı HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldı.

ÇOK SAYIDA SALDIRIYI ORGANİZE ETTİ

2018'de Pençe harekatları öncesinde stratejik öneme sahip sözde HPG Haftanin eyalet sorumlusu olarak görevlendirilen terörist, Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında TSK'ya yönelik çok sayıda eylemi organize etti.

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Terörist Rebani, 2021'de Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn bölgesinin sınır komşusu Amude-Derbesiye bölgesine sözde eyalet sorumlusu olarak görevlendirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT terör operasyonu
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