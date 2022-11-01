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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ersin Şahin etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ersin Şahin etkisiz hale getirildi

01.11.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ersin Şahin etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk MİT

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