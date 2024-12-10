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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'ye büyük darbe! Esad rejiminden ele geçirdiği silahla imha edildi

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'ye büyük darbe! Esad rejiminden ele geçirdiği silahla imha edildi

10.12.2024 18:49
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Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye Kamışlı'da kritik bir operasyona imza attı. PKK/YPG'nin, devrilen Esad rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposu MİT tarafından imha edildi. Operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'ye büyük darbe! Esad rejiminden ele geçirdiği silahla imha edildi

Son dakika haberi: MİT, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri takibe aldı. Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğu ve kendi depolarına taşımaya başladığı tespit edildi.

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KONVOY İMHA EDİLDİ

Örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları TIR'lara yüklediği ve konvoy halinde bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi.

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Bunun üzerine operasyon düzenlenerek konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

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Örgütün, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı Türkiye'ye yönelik kullanmayı planladığı belirtildi. MİT kaynaklarınca, Suriye’de oluşan durumda, terör örgütünün sınırda yuvalanıp Türkiye'ye yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi. (DHA)
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Ekran görüntüsü 2024-12-10 190109Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye MİT
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