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  4. SON DAKİKA | MİT'ten terör örgütü PKK-YPG'ye büyük darbe! Şahin Tekintanğaç etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten terör örgütü PKK-YPG'ye büyük darbe! Şahin Tekintanğaç etkisiz hale getirildi

24.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, düzenlediği özel operasyonla terör örgütü PKK-YPG'ye büyük darbe vurdu. Örgütün sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT'ten terör örgütü PKK-YPG'ye büyük darbe! Şahin Tekintanğaç etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

ÇOK SAYIDA TERÖR EYLEMİNDE YER ALDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

ÖZEL OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

FGDFGDF

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ypg pkk MİT
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