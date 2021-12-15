HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

15.12.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bakan Soylu, Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

TSK VE MİT'TEN GARA'DA ORTAK OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Anahtar Kelimeler:
Gara MİT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.