Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
DHA
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