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  4. Son dakika: MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Son dakika: MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Carlos Ghosn'un Japonya'dan İstanbul'a oradan da Beyrut'a gitmesinde kullandığı iddia uçaklara ilişkin MNG'den açıklama geldi. Öte yandan Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Son dakika: MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su Carlos Ghosn, Japonya'dan İstanbul'a oradan da Beyrut'a gittiği iddia edilmişti. Her iki uçuşun MNG'nin filosundaki özel jetler ile yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama geldi.

MNG'DEN CARLOS GHOSN AÇIKLAMASI

MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz imzası ile yayınlanan açıklama metni şu şekilde;

"MNG Jet, Carlos Ghosn’un Japonya’dan kaçışında jet charter servislerinin yasadışı kullanımıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü, MNG Jet, Carlos Ghosn’un Japonya’dan kaçışında jet charter servislerinin yasadışı olarak kullanımıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Aralık 2019’da, MNG Jet, biri Dubai’den Osaka’ya ve Osaka’dan İstanbul’a ve diğeri İstanbul’dan Beyrut’a olmak üzere ayrı güzergahları giden iki ayrı özel jeti, iki farklı müşteriye kiralamıştır. İki jet kiralamasının birbiriyle bağlantısının bulunmadığı görülmektedir. Bay Ghosn adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir. Jetler, MNG Jet’e ait olmamakla beraber MNG
Jet tarafından işletilmektedir.

MNG Jet, medya aracılığı ile bu jetlerin resmi belgelerde isimleri beyan edilen yolcuların değil, Bay Ghosn yararına kullanıldığını öğrendikten sonra bir iç soruşturma başlatmış ve Türkiye’de bu olaya dahil olanların cezalandırılması amacıyla 1
Ocak 2020’de suç duyurusunda bulunmuştur.

Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir.

MNG Jet, konuyla ilgili olarak yetkililerle tam bir iş birliği içindedir ve şirketin hizmetlerini yasadışı şekilde kullananların ve/veya buna imkan sağlayanların gerektiği gibi soruşturulmasını beklemektedir.

MNG Jet, jet bakımı, operasyonu ve charter hizmetleri çözümleri sunan uluslararası bir şirkettir. Türkiye merkezli şirket, dünya çapında en iyi uluslararası standartlarda hizmet vermektedir."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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MNG Carlos Ghosn

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