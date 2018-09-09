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Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un konvoyu bir kamyonla çarpıştı. Kazada Dodon'un içinde bulunduğu aracın takla attığı belirtildi.

Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un konvoyu Straseni - Calarasi otoyoluna bir kazaya karıştı.

Konvoyun bir kamyonla çarpıştığı belirtildi.

Kazada Dodon'un içinde bulunduğu araç takla atarken, yetkililer Dodon'un hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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Moldova Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

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Moldova Igor Dodon trafik kazası Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon

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