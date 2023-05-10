Moskova'daki kritik 4'lü zirve başladı! Bakan Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova’da başladı. Toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanıyor.

LAVROV BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.

Toplantı öncesinde ise Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

(AA)

