HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Moskova kruvazörü ile ilgili yeni gelişme! Rusya ilk kez açıkladı

SON DAKİKA | Moskova kruvazörü ile ilgili yeni gelişme! Rusya ilk kez açıkladı

22.04.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ukrayna'nın vurduğunu iddia ettiği, Rusya'nın ise çıkan yangın nedeniyle mühimmatın patlaması sonucunda battığını söylediği 'Moskova' savaş gemisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Rusya, Rus donanmasının amiral gemisi 'Moskova'nın batması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Moskova kruvazörü ile ilgili yeni gelişme! Rusya ilk kez açıkladı

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdüğü, Rusya'nın ise meydana gelen yangın sonrası mühimmat patlaması nedeniyle battığını ifade ettiği 'Moskova' savaş gemisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya, Rus donanmasının amiral gemisi 'Moskova'nın batması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | RUSYA İLK KEZ AÇIKLADI! 1 KİŞİ ÖLDÜ, 27 KİŞİ KAYIP

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskova kruvazörünün Ukrayna açıklarında patlama yaşanmasının ardından romörkörler ile çekildiği sırada batması sonrası kayıplarla ilgili ilk kez resmi veri yayınladı. Bakanlık açıklamasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 27 kişinin de kayıp olduğunu bildirerek, "13 Nisan'da mühimmat patlaması sonucunda çıkan yangınla Moskova kruvazöründe büyük bir hasar meydana geldi. Mürettebatın yangın söndürme çabaları sonuç vermedi. Geminin hasar görmemesi için verilen mücadelede 1 asker öldü, 1 asker yaralandı, 27 kişi kayboldu. Kalan 396 mürettebat, kruvazörden bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edilerek Sivastopol'a sevk edildi" denildi.

Rusya resmen duyurdu! Moskova kruvazörü battıRusya resmen duyurdu! Moskova kruvazörü battı

AİLELERE DESTEK VERİLECEK

Bakanlık hayatını kaybeden, yaralanan ve kayıp askerlerin ailelerine destek verileceğini aktarırken, kurtarılan denizcilerin Karadeniz Filosu'ndaki diğer askeri gemilerinde görevlerine devam edeceğini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kurtarılan askerlerin Karadeniz Filosu'nda görev almak için istekli oldukları ifade edilerek, "Karadeniz Filosu komutanlığının Moskova kruvazörünün mürettebatı ile yaptığı görüşmelerin sonucunda subayların, denizcilerin ve sözleşmeli denizcilerin büyük çoğunluğu Karadeniz Filosu'nun gemilerinde hizmet vermeye devam etme arzusunu dile getirdi" denildi. Bakanlık, Karadeniz Filosu'nda görev almak istemeyen diğer denizcilerin ise başka filolarda görevlerine devam edeceğini aktardı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en güçlüsü ve büyüğü! Yıllar sonra yeniden çalıştırıldıDünyanın en güçlüsü ve büyüğü! Yıllar sonra yeniden çalıştırıldı
Şort ve kısa pantolon yasağı tepki çekmişti! Bakın neden yapmışŞort ve kısa pantolon yasağı tepki çekmişti! Bakın neden yapmış
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli olduBabasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Bakan Koca 'sorun kökten çözülüyor' deyip duyurdu! 'Hekimler artık...'

Bakan Koca 'sorun kökten çözülüyor' deyip duyurdu! 'Hekimler artık...'

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

Savaş için tarih verdi! "Üzücü, ancak gerçek bir ihtimal"

Savaş için tarih verdi! "Üzücü, ancak gerçek bir ihtimal"

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin

Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.