SON DAKİKA | Moskova kruvazörü ile ilgili yeni gelişme! Rusya ilk kez açıkladı

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdüğü, Rusya'nın ise meydana gelen yangın sonrası mühimmat patlaması nedeniyle battığını ifade ettiği 'Moskova' savaş gemisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya, Rus donanmasının amiral gemisi 'Moskova'nın batması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | RUSYA İLK KEZ AÇIKLADI! 1 KİŞİ ÖLDÜ, 27 KİŞİ KAYIP

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskova kruvazörünün Ukrayna açıklarında patlama yaşanmasının ardından romörkörler ile çekildiği sırada batması sonrası kayıplarla ilgili ilk kez resmi veri yayınladı. Bakanlık açıklamasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 27 kişinin de kayıp olduğunu bildirerek, "13 Nisan'da mühimmat patlaması sonucunda çıkan yangınla Moskova kruvazöründe büyük bir hasar meydana geldi. Mürettebatın yangın söndürme çabaları sonuç vermedi. Geminin hasar görmemesi için verilen mücadelede 1 asker öldü, 1 asker yaralandı, 27 kişi kayboldu. Kalan 396 mürettebat, kruvazörden bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edilerek Sivastopol'a sevk edildi" denildi.

AİLELERE DESTEK VERİLECEK

Bakanlık hayatını kaybeden, yaralanan ve kayıp askerlerin ailelerine destek verileceğini aktarırken, kurtarılan denizcilerin Karadeniz Filosu'ndaki diğer askeri gemilerinde görevlerine devam edeceğini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kurtarılan askerlerin Karadeniz Filosu'nda görev almak için istekli oldukları ifade edilerek, "Karadeniz Filosu komutanlığının Moskova kruvazörünün mürettebatı ile yaptığı görüşmelerin sonucunda subayların, denizcilerin ve sözleşmeli denizcilerin büyük çoğunluğu Karadeniz Filosu'nun gemilerinde hizmet vermeye devam etme arzusunu dile getirdi" denildi. Bakanlık, Karadeniz Filosu'nda görev almak istemeyen diğer denizcilerin ise başka filolarda görevlerine devam edeceğini aktardı.

Kaynak: İHA

