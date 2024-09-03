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  4. Son dakika | MOSSAD'ın Türkiye'deki kasası! MİT devreye girdi, İstanbul'da gözaltına alınan Liridon Rexhepi tutuklandı

Son dakika | MOSSAD'ın Türkiye'deki kasası! MİT devreye girdi, İstanbul'da gözaltına alınan Liridon Rexhepi tutuklandı

03.09.2024 08:59
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Son dakika haberi: MOSSAD'ın Türkiye'de para ağının yöneticisi Liridon Rexhepi tutuklandı. Rexhepi İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Son dakika | MOSSAD'ın Türkiye'deki kasası! MİT devreye girdi, İstanbul'da gözaltına alınan Liridon Rexhepi tutuklandı

Son dakika haberi: MİT'in çalışmalarıyla MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi'nin yönettiği belirlendi. Rexhepi, İsrail İstihbarat Servisi’nin talimatı ile drone çekimi yapan, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekât faaliyeti yürüten, Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye’deki saha elemanlarına para aktarıyordu.

TÜRKİYE'DEKİ ELEMANLARINA PARA YAĞDIRMIŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucunda Liridon Rexhepi’nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı. Rexhepi’nin Türkiye’deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere Rexhepi’nin tüm hareketleri takip altına alındı.

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İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Liridon Rexhepi, 25 Ağustos 2024’te Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu. Rexhepi, 30 Ağustos’ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon Rexhepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOSSAD’IN PARA AĞI DEŞİFRE OLDU

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlar sonucu MOSSAD’ın Türkiye’deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.

Türkiye’deki saha elemanlarının, MOSSAD’dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları ortaya çıktı. Yapılan para takibi sonucunda Türkiye’deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ile Suriye’deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi. Türkiye’deki saha elemanlarının Suriye’deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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MİT
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