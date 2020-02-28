HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika! MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 23:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığı açıklandı.

Son dakika! MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdıYaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
şehit Son dakika İdlib

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş açıklama! Tarih verdiler

Rusya'dan flaş açıklama! Tarih verdiler

Erdoğan-Trump arasında İdlib görüşmesi

Erdoğan-Trump arasında İdlib görüşmesi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Şehit haberinin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama! Fahrettin Altun açıkladı

Şehit haberinin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama! Fahrettin Altun açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Diğer Haberler
Aksaray'da koronavirüs şüphesi! İzolasyonlu odaya alındı

Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi! İzolasyonlu odaya alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Soma'da maden ocağında patlama!

Soma'da maden ocağında patlama!

TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada

Ateş açma anı kamerada!

Meriç'ten botlarla Yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi

Botlarla Yunanistan'a geçtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.