Son dakika! MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerini kullandı.

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/drgfH9ef21 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2020



