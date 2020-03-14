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  4. Son dakika! MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerini kullandı.


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MSB Metina PKK

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