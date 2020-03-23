Son dakika! MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/aWXd5u6AXI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020