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  4. Son dakika! MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
MSB Zap

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